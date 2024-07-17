Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, ülkenin hızla ekonomik bir çöküşe doğru ilerlediğini savunarak, “Ülkemiz daha iyi yönetilmeyi hak ediyor” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Yaylalı, "Ülkemiz bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmedi. Zafiyetin boyutu o kadar yüksek ki; bir Bakanlığa bağlı daireler arasında hatta aynı daire içerisindeki birimler arasında bile koordinasyon ve iş birliği kalmadı" dedi ve şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturulan liyakatsiz yönetim anlayışının sonucu olarak; yönetim mekanizmaları tarafından halkın menfaatine olacak hiçbir düzenleme yapılamıyor"

Hükümetin, dünya ve ülkedeki gelişmelerden habersiz olduğunu ileri süren Yaylalı, halkın büyük bir kesiminin geçim ve yaşam sıkıntısı çektiğini kaydetti. Yaylalı, "Devalüasyon ve enflasyon sarmalı içerisine sokulan halkımızın yaşam standardı çok gerilere düşmüştür. KKTC’deki mal ve hizmet fiyatları, Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinden daha pahalı bir noktaya gelmiştir. Akıl almaz bir pahalılıkla karşı karşıyayız" dedi.

Açıklamasına "Çok yakında bir zamanda ekonomik durgunlukla karşı karşıya kalacağız. Bu yapı içerisinde 2024 yılının son aylarında devlet çok ciddi mali sıkıntılar içerisine girecektir. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlandı" şeklinde devam eden Yaylalı, muhalefete de eleştiriler getirdi.

"Muhalefet de artık içine düştüğü bu hayal dünyasından çıkarak kendileri dışındaki yurtsever ve insanlarını seven güçleri yok saymaktan vazgeçmeleri gerekmektedir" diyen Yaylalı, "Bu ülkede, hemen hemen her alanda çok büyük miktarlarda kayıt dışılık oluşmuştur. Adil vergi düzenlemeleri, ciddi denetim ve gerekli diğer yasal düzenlemelerle ülkedeki tüm ekonomik faaliyetler kayıt altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaylalı, TDP’nin ekonomik ve sosyal politikalarının özellikle sosyal yardım seviyesinde gelir seviyesine sahip insanlarla, asgari ücret seviyesindeki özel sektör çalışanlarının yaşam standartlarını hızla yükselteceğini söyleyerek "Kayıt dışılıkla çok ciddi boyutta mücadele edilecektir. Özellikle kayıt dışı çalışma sorunu tamamen çözülecek ve tüm emekçilerin insanca yaşayabileceği bir düzen tesis edilecektir" dedi.

(DOĞ/ŞEB)