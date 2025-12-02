Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sosyalist Enternasyonal (SI) toplantılarına katıldı.

Partiden verilen bilgiye göre, Akdeniz bölgesine ilişkin özel oturumların yapıldığı toplantıda, TDP, bölgedeki siyasi partilerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türkü’nün ihtiyaçlarını gündeme getirdi. Toplantıların karar aşamasında TDP Parti Meclisi Üyesi Kemal Baykallı, TDP adına hazırlanan karar metnini delegasyonun onayına sundu. Metin, oy birliğiyle kabul edilip, resmi olarak yayımlandı ve kamuoyuna duyuruldu.

TDP MYK Üyesi Güner Ersen, toplantılarda yaptığı değerlendirmede, partinin her platformda Kıbrıs Türk toplumunun sesini duyurmaya devam edeceğini belirterek, “TDP, toplumumuzun ihtiyaçlarını anlatma misyonunu kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

Ersen, Sosyalist Enternasyonal’in iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm yaklaşımını desteklediğini hatırlattı. Ersen, Kıbrıs’ta barışın sağlanması için liderlere, “empati, anlayış, karşılıklı hassasiyete saygı” ve müzakerelere yönelik diyaloğu ivedilikle artırma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği’ne, iki toplumun ihtiyaçlarını eşit gözetme çağrısında bulunan Ersen, özellikle Schengen sürecinde Yeşil Hat'tın “keskin bir sınır” görüntüsüne dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkının siyasi gerekçelerle engellenmesini eleştiren Ersen, “Bu durum kabul edilemez. Vatandaşlık, yasal bir haktır ve mağduriyetler bir an önce giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

TDP’yi toplantılarda MYK üyesi Güner Ersen, PM üyesi Kemal Baykallı ve Gençlik Örgütü temsilcisi Ali Azeri temsil etti.