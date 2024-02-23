Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Kurultayı, Merkez Lefkoşa’da geniş katılımla gerçekleştirildi, İlçe Başkanlığı’na ise Aktan Erdoğa getirildi

Merkez Lefkoşa’da 21 Şubat Çarşamba günü yapılan kurultaya, Genel Başkan Mine Atlı, Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Gençlik Örgütü ve partililer katıldı.

Divan Kurulu’nun Nevzat Özkunt, Bora Rifatoğlu ve Gülcan Soyluethem’den oluştuğu kurultayda, mali ve faaliyet raporları okunarak kabul edildi.



Atlı: Bu ülkede tek çıkış yolu TDP’dir

Kurultayda ilk sözü Genel Başkan Mine Atlı aldı, Atlı önümüzdeki dönem için anahtar sözcüğün “sorumluluk” olduğunu belirtti.

Mine Atlı, “Parti dediğimiz şey hepimiziz. Her birimiz ayrı ayrı sorumluluk alarak bir bütünü oluşturuyoruz. Bu ülkede tek çıkış yolu TDP’dir. Yeni dönemde de sorumluluk, güç birliği ve projelerin üretildiği bir siyasi dönem bizi bekliyor. Bizlere düşen 25 Şubat’taki kurultayda ‘Ben parti başkanı değil Başbakanlığa adayım’ diyen Zeki Çeler’in etrafında bütünleşmektir” dedi.



Çeler: Kendi ayakları üzerinde bir yapıyı oluşturmadığımız sürece, hangi anlaşma olursa olsun sürdürülebilir olmayacak

TDP’nin 25 Şubat’ta yapılacak olan Olağan Kongresi’nde tek Başkan adayı olan Zeki Çeler kurultayda yaptığı konuşmasında, giderek heyecanının arttığını söyledi.

Çeler, “Kıbrıs Türk toplumunun bir yandan federal çözüme giderken, diğer yandan kendi kurumlarını ayakta tutacak, iç meseleleri halledecek bir temiz siyasete ihtiyacı vardır. Bu da bizim sorumluluğumuzdur. Kendi ayakları üzerinde bir yapıyı oluşturmadığımız sürece, hangi türde bir anlaşma olursa olsun sürdürülebilir olmayacaktır” dedi.

Bu ülkede artık sosyal devlet politikalarının hayat bulmasını isteyen herkesin TDP’li olduğunu söyleyen Çeler, eski ekibe teşekkür etti, yeni ekibe de başarılar diledi.

Harmancı: Çelik gibi bir parti olmak zorundayız, olacağız

Kurultayda konuşan bir diğer isim de Harmancı oldu. Harmancı ülke olarak gerek yolsuzluk gerek sahte diploma skandallarına işaret etti, çok çirkin bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.

Harmancı, “Kıbrıs Türk toplumunun laikliğini, demokratik zenginliğini, kültürünü korumak zorunda. Hedefimiz bu olmalı. Bunun için de çelik gibi bir parti olmak zorundayız. Ben eminim yeni dönemde de bu siyaseti çoğaltarak ve hızlandırarak sağlayacağız” dedi.

Erdoğa: Umutlu olmak zorundayız. Umudu yaratacak olanlarda bizleriz

Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine getirilen Erdoğa ise, kendisine bu görevi layık gören herkese teşekkür etti, bu güvenin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olacağını kaydetti.

Aktan Erdoğa, “Umutlu olmak zorundayız. Umudu yaratacak olanlarda bizleriz, bizlerin yapacağı politikalardır” diyerek, bu köklü geleneğin daha ileriye taşınma sorumluluğunu üstlendiklerini kaydetti.

Erdoğa, “TDP’nin değerlerini temsil etmek ve yaşatmak, bizler için görevden önce bir ayrıcalıktır” dedi.

Lefkoşa İlçe Kurulu şu isimlerden oluştu;

Aktan Erdoğa (Başkan)

Mehmet Manavoğlu

Kemal Burgaç

Hasan Burgaç

Tezcan Dereli

Münevver Özakalın

Arda Çileker

Çise Atlas

Özay Barutçu