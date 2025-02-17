Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Çevre ve İklim Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Yasemin Çobanoğlu, Dipkarpaz’da 14 eşeğin öldürülmesine tepki göstererek, ilgili Bakanlığın ve Çevre Koruma Dairesi’nin yıllardır Kapraz eşekleri için bir politika üretmediğini savundu.

Çobanoğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Dipkarpaz’da14 eşeğin öldürülmesini “katliam” olarak nitelendirerek, ilgili Bakanlığın yıllardır aynı parti ve kişilerce yönetildiğini ancak bunca yıldır Karpaz eşekleri için bir politika üretemediğini ileri sürdü.

Çobanoğlu, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün, Karpaz’da yaptığı arazi çalışmaları sırasında en az 14 eşeğin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünü tespit ettiğini belirterek, özellikle hamile eşeğin öldürülmesinin yaşanan vahşetin boyutunun arttığını ifade etti

“Buna yürek dayanmaz, bu vahşet karşısında dilimiz tutuldu, insanlık utandı” diyen Çobanoğlu, sorumluların bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Karpaz’ın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Akdeniz bölgesindeki en önemli Natura 2000 alanlarından biri olduğuna işaret eden Çobanoğlu, ancak yıllardan beri bu bölgeye özgü ve sembol haline gelen Karpaz eşeklerinin korunamadığını ileri sürdü.

Çobanoğlu, “Karpaz ÖÇKB yönetim planı düzenlenerek, Karpaz eşekleri hayvan refahına dayalı korunarak, belirli bir bölgede kalmalıdır. ÖÇKB ve bölgedeki tarım alanlarının ve yolların güvenliği de sağlanmalıdır. İlgili Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi yıllardır aynı siyasi partide, aynı kişilerin yönetiminde olmasına rağmen istikrarlı, akılcı çözümler üretememiştir” dedi.