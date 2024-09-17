Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bir araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde aracını kaydırıp kendi etrafında döndürerek tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, araç sürücüsü Polis Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanan araç sürücüsü aleyhinde, tehlikeli sürüş yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı ve aracı da trafikten men edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.