Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun yazılı açıklama yaparak bir süredir hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarına saldıran yayınların yapıldığına işaret etti.

Arhun, yapılan yayınların belirli internet siteleri ve belirli isimler tarafından ısrarla yapıldığını iddia etti.

Arhun açıklamasının devamında şu ifadelerini kullandı; “Yıllardır ticaretle uğraşan, ülkemize katma değer yaratan bir iş insanı olarak, bugüne kadar alın terim ile kurmuş olduğum birçok şirketimde; iş arkadaşlarım ile omuz omuza büyüttüğüm maddi ve manevi tüm değerlere benim adım üzerinden saldıran, adeta bir karalama kampanyası yürütülen bu yayınların iyi niyetli olmadığı açıktır.”

Yapılan yayınların haber etiği taşımayan, kişisel saiklerle yayımlanan metinler olduğunu söyleyen Arhun metinlerde kullanılan dilin de “kamuoyu yararı” taşımadığını belirtti.

“HİÇBİR TALEPLERİ NE OLURSA OLSUN KARŞILIK GÖRMEYECEKTİR.”

Arhun yayınları yapan kişi ve kişilerin kendisiyle husumet içersinde bulunan kişiler olduğunu ileri sürerek bu durumun tesadüfle açıklanamayacağını ifade etti.

Arhun açıklamasının devamında yalan, yanıltıcı, eksik ve çarpıtma bilgiler eşliğinde, gerek insan hakları ve manevi değerler gerekse ticari hak ve değerler ve masumiyet karinesi hiçe sayılarak, soru sorulmadan ve hatta cevap hakkı verilmeden hazırlanan metinlerle kendisini kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışanlara “hiçbir talepleri ne olursa olsun karşılık görmeyecektir.” Dedi.