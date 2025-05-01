Eski Ercan Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST KKTC, yoğun ilgiyle devam ediyor. Festivalde hava gösterileri ve çeşitli etkinlikler aralıksız sürüyor.
Festival çerçevesinde sabah saatlerinde T-129 ATAK Helikopteri, CN-235 Paraşüt Atlayışları, HÜRKUŞ, Jandarma S-70 “Çelik Kanatlar”, AKINCI İnsansız Hava Aracı ve SOLOTÜRK gösteri sundu. Gün içinde Türk Yıldızları’nın da ana sahnede gösteri yapması bekleniyor.
Hava gösterilerinin yanı sıra, festival alanında düzenlenen çeşitli etkinlikler, bilimsel atölyeler ve interaktif alanlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.