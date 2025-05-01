Eski Ercan Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST KKTC, yoğun ilgiyle devam ediyor. Festivalde hava gösterileri ve çeşitli etkinlikler aralıksız sürüyor.

Festival çerçevesinde sabah saatlerinde T-129 ATAK Helikopteri, CN-235 Paraşüt Atlayışları, HÜRKUŞ, Jandarma S-70 “Çelik Kanatlar”, AKINCI İnsansız Hava Aracı ve SOLOTÜRK gösteri sundu. Gün içinde Türk Yıldızları’nın da ana sahnede gösteri yapması bekleniyor.

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Hava gösterilerinin yanı sıra, festival alanında düzenlenen çeşitli etkinlikler, bilimsel atölyeler ve interaktif alanlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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