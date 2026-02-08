Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) yarın Cumhuriyet Meclisi ana giriş kapısı önünde saat 09.20’de basın açıklaması yapacak.

TEL-SEN Genel Başkanı Hakan Üredi yaptığı yazılı açıklamada, fiber optikle ilgili protokolün yarın Meclis komitesinde görüşüleceğini belirterek, sendikanın da komiteye davet edildiğini kaydetti.

Üredi, komite toplantısı önceside saat 09.20’de basın açıklaması yapacaklarını belirten Üredi, komite toplantısı sonrasında yaşanan tüm gelişmeler ve değerlendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.