07-08 Şubat 2026 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.



Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) Ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi ve

(2) Alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

(3) Mekan kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu tespit edilen bir barın işletmecisi aleyhinde ise yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 4,592 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 307’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 25’i muayenesiz araç kullanmak, 47’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 188’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 603 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 62 araç ise trafikten men edilmiştir.​



Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1.204 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 152’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 42’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si tehlikeli yük taşımak, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’ü polisin dur emrine uymamak ve 9’u aracın ışık kurallarına uymamak olmak üzere toplam 303 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.​



Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, kahvehaneler, oteller ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) Ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanmıştır.

(2) Mekan kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu tespit edilen 3 eğlence mekanı işletmecisi ve

(3) Müzik izninde belirtilen bitiş saatinden sonra müzik yayını yaptığı tespit edilen 2 eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1.781 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 81’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı muayenesiz araç kullanmak, 2’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 15’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 114’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 270 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç ise trafikten men edilmiştir.​



Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 685 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 24’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 58’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 93 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.



İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler edilmiş olup; ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2.055 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 186’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si muayenesiz araç kullanmak, 44’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 79’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 374 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 56 araç ise trafikten men edilmiştir.