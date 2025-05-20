Telsim ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 11. Liselerarası Müzik Yarışması birincisi Levent College’e büyük ödülü teslim edildi.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Levent College’de yapılan ödül töreninde, yarışmanın “En İyi Orkestra” ödülünü kazanan Levent College öğrencilerine, okulun müzik odası için ihtiyaç duyulan hoparlör verildi.

Ödül tesliminde, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tapınar, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Okul İdari Müdür Muavini Serkan Biran, Müzik Öğretmeni Mustafa Selçuk Ünsal ve yarışmayı kazanan öğrenciler hazır bulundu.

-Tanpınar: “Sanatı sevmeniz çok önemli. Sanatı seven çocuklar başarılı ve iyi insanlar olur”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençler ile sorumlu müzik öğretmenlerine emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tanpınar, “Sanatı sevmeniz çok önemli. Sanatı seven çocuklar başarılı ve iyi insanlar olur. Sizler de o yolda çok önemli bir duruş sergiliyorsunuz ve okulun rol modellerisiniz.” dedi.

Tanpınar, gençlerin sanat ve eğitim yolundaki başarılarının her zaman devam etmesini temenni etti.

-Biran: “Gençlerin yeteneklerini sergilemeleri adına çok güzel bir organizasyon”

Okul İdari Müdür Muavini Serkan Biran, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın gençlerin yeteneklerini sergilemeleri adına çok güzel bir organizasyon olduğunu aktardı.

Biran, “Gençler için yapılan organizasyonlarda yıllardır öncü oluyorsunuz. Umarız ki bu önümüzdeki yıllarda da devam eder. Emekleriniz ve yaptığınız organizasyon için teşekkür ederiz.” dedi.

Biran, okulun müzik odası için ihtiyaç duydukları hoparlörün de Telsim tarafından büyük ödül olarak sunulmasından dolayı teşekkür etti.