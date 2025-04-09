Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrak taşıyıcısı konumundaki Türk Hava Yolları (THY), Ercan Havalimanı’na yönelik geniş gövdeli uçak sayısını artırmaya devam ediyor.

Yeni Ercan Havalimanı’nın pist uzunluğunun 3 bin metreye çıkmasıyla birlikte geniş gövdeli uçakların havalimanına inebilmesi yolcu sayısının da artmasına olanak sağlıyor. Böylece artan yolcu sayısı ülke turizmine ve ekonomisine de artı değer katıyor.

1 Kasım 2023’te 329 yolcu kapasitesine sahip Airbus A-350 uçak ile Ercan Havalimanı’na yönelik geniş gövde uçak tipi uçuşlarına başlayan THY, ikinci geniş gövdeli uçaklarından olan Boing 777 tipi uçağını da bugün saat 09.13’te Ercan Havalimanı pistine teker koyarak seferlerine başlatmış oldu.

Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli İstanbul-Ercan TK 960 sefer sayılı Boing 777 geniş gövde uçağı bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Uçağı, Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, Sivil Havacılık Müdürü Mustafa Sofi, Sivil Havacılık Dairesi, Meydan Haberleşme Şube Amiri Naciye İlkman, Sivil Havacılık Dairesi Meydan İşletme Şube Amiri Hüseyin Atakol ve T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri karşıladı.

49 Business ve 300 de ekonomi olmak üzere toplam 349 yolcu kapasitesine sahip Boeing 777 uçağı cumartesi günleri İstanbul Havalimanı ile Ercan Havalimanı arasında karşılıklı seferleri icra edecek.