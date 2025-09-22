Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Karadeniz’in bereketli topraklarında tarihi bir buluşmaya hazırlanıyor. 25–28 Eylül 2025 tarihlerinde Rize’de gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı, sadece bir kurumsal gündemden ibaret olmayacak; Karadeniz’in kültürü, doğası ve insan sıcaklığıyla iç içe bir program olarak hayata geçecek.

Bu buluşmanın Rize’de, yani TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın memleketinde yapılacak olması, programa derin bir anlam yüklüyor. Yağmurun bereketiyle yeşeren dağlarda, çayın sohbetle harmanlanan ikliminde gerçekleşecek toplantılar; hem kurumsal dayanışmayı güçlendirecek hem de bölgeyle gönül köprüleri kuracak.

TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Adil Koçalan’ın yanı sıra; Ordu Basın Kuruluşları Derneği Başkanı ve Ordu Mesudiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefai Uzunyurt, Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Başkanı ve Turkhaber Gazetesi Yayın Yönetmeni Yavuz Yılmaz gibi medya dünyasının deneyimli isimleri de bu özel programda hazır bulunacak.

Ayrıca, 23–28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Karadeniz Basın Ziyareti Programı kapsamında; Samsun’dan Artvin’e uzanan illerde ve Gürcistan’ın Batum ile Tiflis kentlerinde yapılacak temaslarla hem bölgesel medya dayanışması güçlendirilecek hem de uluslararası iletişim ağları genişletilecek.

Programın kültürel boyutu da en az toplantılar kadar değerli. Fırtına Vadisi’nden Ayder Yaylası’na, Zilkale’den Palovit Şelalesi’ne kadar uzanacak geziler, Karadeniz’in doğa harikalarını katılımcılara yakından tanıtacak. Rize’nin meşhur kuru fasulyesi sofraları süslerken, Karadenizli sanatçı Gökhancan Boşnakoğlu’nun sahne alacağı özel müzik eğlencesi ise gönüllerde iz bırakacak.

Bu organizasyon, sadece bir yönetim kurulu toplantısı değil; aynı zamanda ortak aklın, kültürel buluşmanın ve Anadolu’nun güzelliklerine sahip çıkmanın bir sembolü olacak. TİMBİR, kurumsal vizyonunu güçlendirirken, Karadeniz’in incisi Rize’ye duyduğu vefayı da en güzel şekilde göstermiş olacak.