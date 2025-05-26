Türk İnternet Medya Birliği, Kıbrıs Genç TV’nin 28. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin köklü ve etkili medya kuruluşlarından biri olan Kıbrıs Genç TV’nin 28. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ertan Birinci ve Kurucumuz Yavuz APAYDIN nezdinde Kıbrıs GençTV ailesinin 28.ci yıl dönümünü kutlar başarıların devamını dileriz.

Kurulduğu günden bu yana tarafsız, ilkeli ve halkın sesi olmayı görev edinen Kıbrıs Genç TV, sadece KKTC’de değil, tüm Türk dünyasında saygın bir yayıncılık çizgisi oluşturmuştur. Toplumun haber alma hakkını gözeten, kültürel değerlerimizi yaşatan ve medya etiğini ön planda tutan yayın anlayışınız, bizler için gurur vericidir.

Nice başarılı yıllara ulaşmanızı temenni eder, başta kurucularınız olmak üzere tüm emek veren çalışanlarınızı tebrik ederiz."