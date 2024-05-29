Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Yönetim Kurulu, Ankara’da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile iş birliğinde “Yerel Medyada Dijitalleşme” temasıyla düzenlenecek “Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı öncesi toplandı.
TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; TİMBİR Genel Başkan Vekilleri Av. Cüneyd Altıparmak, Rifat Sait, TİMBİR Genel Başkan Yardımcıları Levent Özkurt, Cengiz Aksan, Tanju Akıncıoğlu, Semra Aman Akyürek, Selçuk Özdemir, Veysel Cincik, Adil Koçalan, Menderes Demir, Agil Alesger, Fatih Tüten, Mehmet Aydın, Özkan Dikmen, Hasan Özdemir ile Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar, TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ertan Birinci, TİMBİR Malaya Temsilcisi İskender Yılmaz, Aksaray Temsilcisi Yaşar Sarıkaya, Denizli Temsilcisi Haşim Nebioğulları, Rize Temsilcisi Alihan Telatar, BHA Samsun Bölge Müdürü Said Çetintaş, BHA Van Temsilcisi Rıdvan Can, Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, Karadeniz TV Sahibi Zihni Cinan ile TİMBİR Genel Koordinatörü Ali Bulur katıldı.
TİMBİR Yönetim Kurulu toplantısında gündemdeki konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, yürütülen çalışmalarla ilgili kurula bilgi verdi. TİMBİR Genel Başkan Vekili Av. Cüneyd Altıparmak TİMBİR, BHA Genel Müdürü Muhammet Kaçar ise BHA’nın gelecek planlamalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.
TİMBİR Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşlerini sunduğu toplantının ardından yemek programına geçildi. Programa RTÜK Başkan Danışmanı Mete Hacıarifoğlu da katıldı.