Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü ve Funda Eryiğit’in de kadrosunda yer aldığı "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyunu Girne’de sahneye kondu.

Girne Belediyesi ve Birinci Global'in iş birliğiyle; Kamacı Grup, Özmerhan Grup, Rocks Hotel, Uptown Hotel ve Girne American Üniversitesinin destekleriyle sahnelenen oyun, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda yer aldı..

İki gün boyunca sahnelenen oyundan elde edilen gelirin yarısı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine, diğer yarısı ise Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine bağışlanıyor.

Meghan Tyler'in kaleme aldığı, Mehmet Ergen'in yönettiği ve Zeynep Anacan'ın çevirdiği oyunun oyuncu kadrosu ise Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Demirok ve Hidayet Erdinç gibi usta isimlerden oluştu.