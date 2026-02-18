Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılarla, 1976-79 yılları arasında Türkiye’de öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan “Demokrasi Şehitleri” cumartesi günü saat 11.00'de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anılacak.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan yaptığı yazılı açıklamada, 1958 yılında İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ile Türk Eğitim Kulübü yöneticisi, sporcu ve sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Ahmet Muzaffer Gürkan ile Ayhan Hikmet; 1965 yılında Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı, sendikacı ve politikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yıllarında Türkiye’deki yükseköğrenimleri sırasında Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil, 1996 yılında ise Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı’nın görüş ve düşünceleri nedeniyle siyasal cinayetlerin hedefi olduğunu kaydetti.

Eraslan, "Demokrasi Şehitleri"nin demokrasiye, barışa, düşünce ve ifade özgürlüğüne, emeğin hakkını alma mücadelesine gönülden inanıp, bu uğurda mücadele ettiklerini ve bu nedenle karanlık çevrelerin hedefi olduklarını belirtti.