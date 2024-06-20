Meclis Başkanı Zorlu Töre, güneydeki Tatlısu bölgesinde, Güney Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan askeri anlaşma uyarınca deniz üssünün yanı sıra helikopter üssü kurulması çalışmalarını endişe ile takip ettiklerini belirterek bunun, Doğu Akdeniz’de huzur ve istikrar ortamının bozulmasından başka amaca hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Töre, tarafları, yapılan askeri anlaşmayı yeniden gözden geçirmeye, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve huzur ortamının devamı yönünde adım atmaya davet etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Bilinmelidir ki, yakın coğrafyamızda yaşanan savaş ve şiddet olaylarındaki silahlanmanın en büyük müsebbibi Avrupa Birliği’nin bazı lider ülkeleri ve ABD’dir” dedi.

Yapılan bir anlaşmanın, bölgede yeni bir gerginliğe yol açma ihtimalini yükselteceği gibi, komşu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için de bir tehdit unsuru olduğunu ve bir risk ortamına sürükleyeceğini ifade eden Töre, “Adada silahlanma ile bir yere varılamayacağı, yaşanılan birçok süreçte çok net olarak anlaşılmışken, yapılan bu anlaşmanın bölgeyi kana bulama ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

Töre açıklamalarına şöyle devam etti:

-"KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına geçersizdir"

“Komşumuz Güney Kıbrıs ile yapılan bu anlaşmalar bölgemiz Doğu Akdeniz’de huzur ve istikrar ortamının bozulmasından başka amaca hizmet etmeyecektir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yapmış olduğu bu faaliyetler, Kıbrıs adasında Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Adamızı tehlikeye atacak olan bu anlaşmalar KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına geçersizdir.

Tarafları, yapılan askeri anlaşmayı yeniden gözden geçirmeye, Adamız ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve huzur ortamının devamı yönünde adım atmaya davet ediyorum”