Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 15.Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu Kongresine katılmak amacıyla gittiği Antalya’da temaslarda bulundu.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, ilk olarak Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesini ziyaret ederek Başkan Vural Önal ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Töre’nin Derneğe yaptığı ziyarette Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yaşanan gelişmeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Töre, ardından Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Antalya Şubesini ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerin de yer aldığı ziyarette Töre, soruları yanıtladı, Kıbrıs konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.

Töre ziyaretleri kapsamında Uncalı Şehitleri Mezarlığını ziyaret ederek dualar okudu, şahit kabirlerine çiçekler bıraktı.

Ziyaretlerinde KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu’nun eşlik ettiği Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.