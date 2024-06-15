Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan halkının 15 Haziran Milli Kurtuluş Gününü kutlayarak, 15 Haziran’ın güçlü bir mücadele sonrasında elde edilen bir kurtuluş, aynı zamanda bir onur tarihi olduğunu söyledi.

Töre, “Milli Kurtuluş Günü Azerbaycanlı kardeşlerimiz için sadece bir takvim bayramı olmanın çok ötesinde, sosyal, siyasi ve tarihi öneme sahip derin manalar ihtiva eden bir gündür.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının korunmasında, pekiştirilmesinde ve gelişmesinde müstesna rolü olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Lideri Haydar Aliyev'i saygıyla yad ederim” ifadelerine yer verdi.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Azerbaycan'ın 1991'deki bağımsızlığından iki yıl sonra, kaos ortamının ülkedeki herkes için yaşam şartlarını zorlaştırdığı bir süreçte, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, bağımsızlığının ilk yıllarında maruz kaldığı iç tehdit ve büyük zorluklardan, Milli Lider Haydar Aliyev’in dirayetli duruşu ve aksakal bilgeliği ile toplumsal mutabakatı sağlaması sayesinde kurtulmuş ve istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki süreç, bu tarihten itibaren kalkınma ve refaha erişme istikametinde siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda kapsamlı çalışmalara evrilmiştir.”