Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandili gecesini yaşamanın manevi mutluluğu ve sevinci içindeyiz. Dinimizde üç aylar içerisinde müstesna bir yeri olan ve “kurtuluş, af ve arınma” gibi anlamlara gelen bu özel gecenin barışın, dostluğun ve kardeşliğin pekiştirilmesine vesile olmasını diliyorum.

Şampiyon Melekler'imiz başta olmak üzere, depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet aşamasına gelinceye kadar mücadele veren aziz şehitlerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi de Berat Kandili gecesinde saygı ve rahmet ile anıyorum.

Bu duygu ve düşünlerle bu anlamlı gecenin ülkemize, Anavatan Türkiye’ye, Türk milletine ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor; tüm insanlığın sağlık, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”