Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-24 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen törende, Meclis Başkanı Töre, mezun öğrencilere hitaben konuşma yaptı. Töre, “Doğu Akdeniz” isminin üniversiteye verilmesinin önemine değinerek, bütün emperyalist güçlerin gözünün bu bölgede olduğunu kaydetti.

"Geçmişte Kıbrıs adasının çevresindeki ülkelerde ve Doğu Akdeniz’de oynanan oyunun günümüzde Filistin’de yaşandığına" dikkat çeken Töre, “Bu ne biçim bir zulüm, işkence ve soykırımdır?” diye sordu. Töre, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin Filistin halkına destek vermediğini, bunun aksine soykırıma destek verdiklerini" ifade etti.

“Bugün burada mezunların diplomalarını dağıtırken, Gazze’de yaşananlardan dolayı matem içerisindeyiz” diyen Zorlu Töre, “bölgede ateşkesin sağlanması durumunda bizlerin de yüzlerinin güleceğini” söyledi.

Kısa bir süre önce Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonunda 21 Mehmetçiğin şehit olduğunu da hatırlatan Töre, Türklük uğruna şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi.

Diplomalarını alarak ülkelerine dönecek mezunlara da seslenen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Sizler, gittiğiniz yerlerde KKTC’nin fahri temsilcileri olacaksınız” dedi.

Dayanışma ve birliğin önemine de değinen Töre, emperyalist güçlere karşı hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, konuşmasının ardından mezun olup dereceye giren öğrencilere diploma ve başarı belgelerini verdi.