Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tatlısu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tatlısu Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi’nin açılışına katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre, açılış töreninde yaptığı konuşmada sporun çok birçok çeşidi olduğunu ancak bisikletin en zevklilerinden biri olduğunu söyledi.

Töre, Tatlısu’da hayata geçirilen projeyle doğa, yürüyüş ve spor sevenlerin mükemmel bir tesise kavuştuklarını ifade etti.

Ülkenin böyle projelere ihtiyacı olduğunu ifade eden Töre, Anavatan Türkiye ile birlikte katkı koyanlara teşekkür etti.

Töre, sporcuların KKTC’ye çekilmesiyle ambargoların delinebileceğini ve KKTC’nin daha görünür hale geleceğini söyledi.

Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun, Avrupa Bisiklet Federasyonu’na üye olmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.