Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yayımladığı mesajda, doğru ve gerçek bilgiye ulaşmanın ancak özgür basın mecraları ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Töre, demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ifade ederek, basın mensuplarının toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma hizmetini yerine getirdiğini kaydetti.

“Bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarını özgürce yapabilmesi noktasında hiç kuşkusuz ki basın hürriyetinin önemi büyüktür.” diyen Töre, bir nevi kamu görevi de yürüten basın kuruluşları ile çalışanlarının zor şartlarda dahi görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı ve bu yöndeki gayretlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Töre, “Bu duygu ve düşüncelerle, meşakkatli ve özveri gerektiren mesleklerden birini yerine getiren tüm basın mensupları ve basın kuruluşlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.