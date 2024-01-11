Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmeye, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri katıldı.

Kabulde konuşma yapan Töre, Türkiye'siz Kıbrıs davasının yürütülemeyeceğini vurgulayarak “Milli haykırışımız daima devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğunu dile getiren Töre, Kıbrıslı Türklerin Osmanlı imparatorluğunun Kıbrıs’ta bıraktığı Türkler olduğunu kaydetti.

“Hepimiz biriz, Türk’üz. Türk milletiyiz.” diyen Töre, Kıbrıs’ta milli dava, milli mesele ve milli gaileleri olduğunu belirterek, “Gailemiz nedir? Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının yüksek menfaatleri ve yüksek çıkarlarıdır. ” dedi.

Töre, birlikte ağlayıp, birlikte güldüklerini ve birlikte acı çektiklerini dile getirdi.

Milli ve manevi değerlerin korunmaması halinde bugün Türk halkına tekrar kavuşamayacaklarını dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının 96 yıl anavatandan ayrılışının büyük bir acı dönemi olduğunu belirtti.

Rumlar’ın Enosis ve Helen davalarının hiç bitmediğini dile getiren Töre, Rumların iki darbe yaptığını anımsatarak, “Birinci darbe Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştırmaktı. İkincisi darbe de Enosis darbesi yapıp Kıbrıs’ı Helen Cumhuriyeti olarak ilan etmek oldu.” şeklinde konuştu.

Göndere iki bayrak çektiklerini anlatan Töre, “Allah bu bayrakları bir daha indirmesin. Allah bizi bir daha 1878’deki gibi ayrı koymasın.” dedi.

Tarihten ders almak mecburiyete olduğuna vurgu yapan Töre, tarihin yeniden tekerrür etmemesi ve milli meselelerde hata yapılmaması gerektiğini söyledi.

Artık bağımsız bir devlet olan KKTC’nin var olduğunu ve Cumhuriyet’in kendileri için vaz geçilmez bulunduğunu kaydeden Töre, KKTC’nin 40. yılının kutlandığını belirterek, “ Daha nice 40 yıllara” dedi.

Anavatandan devamlı olarak çok şeyler beklediklerini ve "Türkiye'siz olmaz" dediklerini kaydeden Töre, Türkiye'siz Kıbrıs davasının yürütülemeyeceğini vurgulayarak “Milli haykırışımız daima devam edecek. Birbirimizi duyacağız.” dedi.

-Erdem

Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Meclisi’nde çok dostluk grubu olduğunu ifade ederek, “Dostluk ifadesi başka ülkelere yakışır ama biz Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan gibi ülkelere kardeşlik grubu diyoruz.” dedi.

Kendilerini kardeşlerinin yanına gelen bir ekip olarak gördüklerini dile getiren Erdem, Meclis’in 28. dönem seçimlerinden sonra yeni oluşan kardeşlik grubuyla ilk ziyaretlerini yapma imkanları olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

KKTC'nin yıllarca fedakarca davrandığını, Rum tarafının, güç aldığı Yunanistan’ın tavırlarıyla artık bir federasyon ve birlikte yönetimin olmayacağının anlaşıldığını dile getiren Erdem, "Yeni çizilen yolda iki devlet olarak bağımsız, egemen bir şekilde devam edilmesi noktasındaki fikirlere" katılarak, bunu desteklediklerini kaydetti.

Erdem, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda dünyaya karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıması noktasındaki ifadelerini de niyetlerini çok net ortaya koyduğunu dile getirdi.

Konuşmasının ardından Erdem dostluk grubu heyetini tanıttı.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.