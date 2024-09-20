Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) & Samtay Vakfı Suna-Ata Atun İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Töre, eğitimde bilimselliğe önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre’yi, okula gidişinde Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilcisi Abdullah Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı. Öğretmenler ve öğrenciler ile sohbet eden Töre, okul yöneticilerinden teknik bilgi aldı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre burada yaptığı konuşmada, milli şuur ile yetişecek yeni nesile dikkat çekti.

Mükemmel bir eğitim merkezi ile karşılaştığını belirten Töre, ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını bu okula gönderebileceğini, tüm okulların da böyle imkanlara sahip olması gerektiğini söyledi.

Çocukların çok iyi yetiştirilerek geleceğe hazırlanmasının önemini anlatan Töre, Türkiye Maarif Vakfı & Samtay Vakfı Suna-Ata Atun İlköğretim Okulu’nun temizlikten, sağlığa, eğitimden, gıdaya kadar her türlü imkanı barındırdığını ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden de alıntılar yapan Töre, Türk çocuklarının tarihini, ecdadını ve ulusal kimliğini bildikçe daha büyük işler yapacağını kaydetti.

Bilimsel alanda yapılan yatırımları yerinde incelediğini ifade eden Töre, okulun bu alanda örnek bir kurum haline getirildiğini belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilcisi Abdullah Yılmaz da, okul hakkında bilgiler paylaştı.

Okul anı defterinin imzalanmasının ardından hediye teatisinde bulunuldu.