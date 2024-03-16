Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bu yıl 16.kez düzenlenen Tepebaşı Lale Festivalinin açılışına katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı köy meydanında gerçekleşen etkinlikte Başkan Töre, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Töre, Tepebaşı’nın lalesi ile olduğu kadar üretimi ile de tanınan ve bilinen bir köy olduğuna işaret ederek sıkıntıların da olabileceğini ama bunların da devlet ve hükümetin gayretleri ile çözülebileceğini söyledi.

Töre: “Hepimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kökleşmesi için aynı yolda yürüyoruz” dedi.

Emek ve alın teri ile bu topraklara sahip çıktıklarını vurgulayan Töre, festivali düzenleyenleri kutladı ve başarılı geçmesini temenni etti.

Töre, ayrıca festival çerçevesinde kurulan stantları gezdi, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.