Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, en büyük gücün devlet sahibi olmak olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, Kalavaç köyünde düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı. Köy meydanında düzenlenen festivalde Töre, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Değirmenlik’in kültüre sanata ve üretime önem veren bir bölge olduğuna değinen Töre, üretim yapmanın her zaman büyük bir moral verdiğin söyledi.

KKTC’nin çok zor günlerden geçerek bugünlere geldiğini anlatan Töre, esas çıkmazların 1974 öncesi olduğunu kaydetti.

O dönemde bir köyden diğerine gitmenin bile çok zor olduğunu anımsatan Meclis Başkanı Töre, bölgenin de mücadeleye büyük katkıları olan bir yer olduğunu ifade etti ve emeği geçenleri saygı ile andı.

En büyük gücün devlet sahibi olmak olduğunu vurgulayan Töre, anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmasının hayati önemi olduğunu belirtti.

“KKTC bizim vatanımızdır. KKTC bizim ulusal değerimizdir. Bunun kıymetini bilelim” diyen Töre, mutlaka daha güzel günlere ulaşacaklarını söyledi.

Atatürk’ün, “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine bağlı olduklarını, ancak kimsenin kendilerinden vatanından ve bağımsızlıktan vazgeçmesini beklememesi gerektiğini kaydeden Töre, Gazze’de yaşanan dramın dünyanın benimsediği değerlere ters düştüğünü ifade etti.