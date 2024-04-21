Güvercinlik ve Sadrazamköy yollarındaki bakım-onarım çalışmaları tamamlandı.

Karayolları Dairesi, Güvercinlik yolundaki yamalama işlerini tamamlarken, Güvercinlik Sosyal Tesisleri için yapılan düzenlemeye de malzeme sağlayarak destek verdi.

Karayolları Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Güvercinlik bölgesindeki çalışmalar için 50 ton asfalt kullanılırken, 150 metrekarelik yamalama çalışması yapıldı.

Öte yandan Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde yapılan Sadrazamköy yolunun bakım onarım çalışmaları da tamamlandı.

Çalışmalar sırasında yolun hasarlı bölümleri tamir edilirken, gerekli bölümlerde yamalama yapıldı.