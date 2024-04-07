Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yiğitler Köyü’nde bu yıl 11.kez düzenlenen Gafgarıt Festivali’ne katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre, burada yaptığı konuşmasında geleneksel festivallerin kültürün yaşatılması, gelenek ve görenekleri yeni nesle taşımak adına önemli bir araç olduğuna değindi.

Gafgarıtın güzelliğinin festival aracılığıyla daha çok bilinir hale geldiğine işaret eden Töre, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ülke insanının üretiminin önemine vurgu yapan Başkan Töre, varlığın devamının ancak üretimle sağlanabileceğini söyledi.