Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Polis Müdürlüğünü ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre Zorlu Töre ziyaretinde, polis teşkilatının personel eksikliklerinin farkında olduğunu belirterek buna rağmen teşkilatın özverili çalışmalarını takdirle takip ettiğini söyledi.

Polisin her zaman halkın can ve mal güvenliğini korumak adına görev başında olduğunu belirten Töre, emniyet güçlerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şemsiyesi altında Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını icra ettiğini kaydetti.

Emniyet teşkilatına güvenlerinin tam olduğunu belirten Töre, polisin devlete bağlılık bilinciyle görev yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Töre, polisin devleti temsil ettiğini bu bağlamda da ciddiyet, disiplin, sevgi ve saygının ön planda tutulduğunu ifade etti.

-Barış Sel

Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel de yasalar çerçevesinde hareket ederek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Zorlu Töre’ye destekten dolayı teşekkür eden Sel, üniformalarında taşıdıkları bayraklara ve KKTC devletine hizmet ettiklerini kaydetti.

Töre, ziyaretinde anı defterini de imzaladı ve polislerle sohbet etti.