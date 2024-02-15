Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammed Biberoğlu ve beraberindeki heyeti Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Taksiciler Birliği yetkilileri Töre’ye sorunlarını aktardı.

Kabulde konuşan Töre, ülke genelinde yapılan kayıt dışı taksiciliğin hem esnafın hem de devletin gelir kaybına sebep olduğunu kaydetti. Töre, hükümetin kayıt dışı taksicilik hakkında bilgisi olduğunu ve konunun yasal çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.

Yabancı nüfustaki artışla birlikte şikayetlerin de arttığını anlatan Töre, üçüncü dünya ülke vatandaşlarının da kaçak taksicilik yaptığına işaret etti ve konuyu hükümet nezdinde dile getirerek gerekli girişimleri yapacağını söyledi.

Gazimağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammed Biberoğlu ise, kayıt dışı taksicilerle mücadele noktasında Başkan Töre’den destek istedi ve taleplerini içeren bir dosya sundu.