Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde düzenlenen Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Köy Kadın Kursları sergi açılışına katıldı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Töre, açılıştaki konuşmasında 6 köyde yer alan kurslarda ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesini çok değerli bulduklarını söyledi.

Güzelyurt’ta üretmenin ve ürettikçe çoğalmanın önemine işaret eden Töre, bölgeden göçün artık olmaması için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Töre, kurs eğitmenlerini ve kursta öğrenim gören vatandaşları kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve diğer yetkililer tarafından yapıldı.