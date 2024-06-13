KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Şampiyonalarının ilki bugün (13 Haziran Perşembe) başladı. Atatürk Stadyumu’nda yer alan şampiyona U16, U18 ve Federasyon Deneme kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Tüm yaş kategorilerinde Türkiye seçmeleri niteliği de taşıyan yarışların ilk günde yüksek atlama, disk atma, gülle atma, üç adım atlama, 100 metre engelli, 110 metre engelli, 60 metre engelli, 100 metre ve 400 metre branşlarında yarışlar gerçekleştirildi.

Bu organizasyonun ardından 27-28 Haziran tarihlerinde U14 ve Ferdi katlım olacak şekilde Kıbrıs Şampiyonası ve 11-12 Temmuz tarihlerinde ise tüm yaş gruplarına açık olacak şekilde Kıbrıs Şampiyonası ile yarışmalar devam edecek.

Yarın (14 Haziran Cuma) yapılacak yarışların ardından şampiyona tamamlanmış olacak.

İkinci gün yarışma programı şu şekilde:

YARIŞ SAATİ BRANŞ KATEGORİ

19:00 YÜKSEK ATLAMA U16 - U18 KIZ

19:00 DİSK ATMA (1,5Kg) U16 - U18 ERKEK

19:00 UZUN ATLAMA U16 - U18 KIZ

19:00 FIRLATMA TOPU U6 KIZ

19:00 80m ENG U16 KIZ

19:10 100m ENG U16 ERKEK

19:20 400m ENG U18 KIZ

19:30 400m ENG U18 ERKEK

19:40 60m U16 KIZ

19:50 60m U16 ERKEK

20:00 200m U16 - U18 KIZ

20:10 200m U16 - U18 ERKEK

20:20 SIRIKLA ATLAMA U16 - U18 ERKEK

20:20 GÜLLE ATMA (3kg) U16 - U18 KIZ

20:20 ÜÇ ADIM ATLAMA U16 - U18 ERKEK

20:20 FIRLATMA TOPU U16 ERKEK

20:30 800m U16 - U18 KIZ

20:40 800m U16 - U18 ERKEK

20:40 CİRİT ATMA (700gr) U16 - U18 ERKEK

20:50 ÇEKİÇ ATMA (3kg) U16 - U18 KIZ