Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın halk örgütü kadrolarında görevli 1964 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet belgesi takdim törenine katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen takdim töreninde konuşan Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın savaşta ve barışta önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Töre, doğal afetlerde ilk akla gelenin Sivil Savunma Teşkilatı olduğunu ve "imdat" diyen insanların yardımına koştuğunu belirtti.

Töre, geçen yıl Anavatan Türkiye’de meydana gelen asrın felaketinde ilk yardıma Sivil Savunma Teşkilatı’nın koştuğunu anımsattı.

KKTC’nin kurumsallaşması gerekliliğini vurgulayan Töre, sadece Sivil Savunma Teşkilatı’nın değil olası doğal afetlerde devletin tüm kurumlarına görevler düştüğünü belirtti.

Töre, “Güney Kıbrıs’ın olası bir afet yaşaması durumunda yardıma hazır olduklarını ancak onların bunu istemesi gerektiğini belirterek, "Fanatizmlerini yenmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinen Töre, “İmkan olsa da oradaki insanlara gıda ve ilaç yardımı götürebilsek” dedi.

Töre, dünyanın zalim Netenyahu’ya destek verdiğini ve konu Filistin halkı olunca kimseden ses çıkmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türkü'nün bugünlere kolay gelmediğini vurgulayan Töre, 1963’den 1974 "mutlu" Barış Harekatı’na kadar birçok zorluklara direndiklerini, çadırlar da ve eve benzeyen yerlerde yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Töre, Larnaka’da 1964 yılında Rumlar tarafından şehit edilen 11 Kıbrıslı Türkü anımsatarak, “Artık özgürüz ve devletimiz var” ifadelerini kullandı. Töre, konuşmasının sonunda sivil savunma mücadelesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hak sahiplerine belgelerini takdim etti.