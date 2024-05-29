Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Kıbrıs Türk Tarihine Damga Vurmuş İsimler Seminerler Dizisi” kapsamında yapılan İsmet Kotak hakkındaki seminerin açılışına katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikte konuşan Töre, İsmet Kotak’ı “çok değerli bir abi” olarak gördüklerini belirtti, Kotak’ın lider ruhlu ve girişimci bir insan olduğunu söyledi.

Töre, mukavemetçi, mücahit, siyasetçi kooperatifçi ve gazeteci olarak ülkeye çok önemli hizmetleri olan Kotak’ın hep iyiliklerle anıldığını, yenilikçi ve üretici yapısıyla büyük işlere imza attığını da belirtti.

Kotak’ın yaşamı boyunca her zaman örnek olan bir kişi olduğunu ifade eden Töre, KKTC’nin bağımsızlık hareketinde de en önde olan isimler arasında yer aldığını belirtti.

Töre, İsmet Kotak’ı saygı ve rahmetle anarken, seminerler dizisinin gerçekleşmesinde emeği olanları kutladı.

Etkinlikte, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz ile üniversitenin Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Hasan Topal da konuşma yaptı.