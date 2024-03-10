Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 9 Mart Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Töreni’ne katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, burada bir konuşma yapan Başkan Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın “Canı cana katarak geldik, sizlere uzatılan zehirli havuçlara aldanmayın” sözlerini anımsatarak “Aldanmamak ve yaşananları unutmamak lazım” dedi.

Rumların Annan Planı, Crans Montana ve Cenevre zirvelerinde hayır diyen taraf olduğunu belirten Başkan Töre, “Allah onları şaşırttı da kabul etmediler” ifadelerini kullandı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının devlet ve vatan sahibi olduğunu bunu da şehitler ile gazilere borçlu olduğunu söyledi.

Töre, mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının evlatlarıyla, eşleriyle, aileleri ile sınandığını çok büyük acılar çektiğini ancak hiçbir zaman davasından ödün vermediğini ifade etti.

Başkan Töre, sıkıntılar olduğunu ancak onların da çözüleceğini belirterek şehitlere rahmet gazilere de uzun ömürler diledi.