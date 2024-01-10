Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının istiklaline ve bağımsızlığına kimsenin dokunamayacağını, Türk askerinin de adadan gitmeyeceğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Töre, Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, tüm Türklerle aynı milletin mensubu olduklarını belirterek “Ne Mutlu Türküm” diyen herkesin kardeşleri olduğunu söyledi.

Zorlu Töre, Londra, Selanik, New York ya da başka bir yer fark etmeksizin Türk olma şuurunu yaşayan herkesi bağırlarına basacaklarını kaydetti.

Aynı milli duygu ve heyecanı taşıyan insanların bunu yüreğiyle söylemesi gerektiğini vurgulayan Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs’taki milli davanın “Ne Mutlu Türküm” diyen herkesin ortak meselesi olduğunu ifade etti.

-“İyi ki Türk Milleti ve Anavatan Türkiye vardır”

Rum Yunan ikilisinin yaklaşımlarının Kıbrıs’ta huzuru bozduğunu belirten Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, vatana sahip çıkmanın birinci gereğinin de üretmekten geçtiğini söyledi.

Sosyal devlet olmanın önemine değinen Töre, kamu çalışanlarının halka hizmet etmek ve devletin yapılaşmasından memnuniyet getirmek gibi görevleri olduğunu söyledi.

“İyi ki Türk Milleti ve Anavatan Türkiye vardır” diyen Töre, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olmasaydı Gazze’den beter olurduk” şeklinde konuştu.

Töre, kimseyi aldatma peşinde olmadıklarını ancak aldanmayacaklarını da belirterek Kıbrıs Türk halkı için en büyük güvencenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.