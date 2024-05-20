Lefkoşa’da araçlı eylem yapan hayvan üreticileri taleplerini Başbakanlık önünde de dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi’nin bahçe kapısını kıran üreticiler, Başbakanlık’ta da polisle karşı karşıya geldi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ithal et durdurulana, çiğ süte gerçek değeri verilene, üretimdeki girdi maliyetleri düşürülene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un içlerinden biri olduğunu, bu göreve geldiğinde ümitlendiklerini kaydeden Mustafa Naimoğulları “Sayın Tarım Bakanı, bugüne kadar muhatabımızdı ama artık değil…” diye konuştu.

Naimoğulları, Çavuş’un üreticiyi koruyacak hiçbir karar üretmediğini aksine hata üstüne hata yaptığını da savundu.

Hükümetin ithal et kararına tepki gösteren Naimoğulları, “Siz önce hayvancıya ucuz yem, ucuz su, ucuz elektrik verin. Kendi üreticiniz borç batağındayken, açken şov yapmayın.” ifadelerini kullandı.

“Halk ucuz et yiyecek” açıklamalarını da eleştiren Mustafa Naimoğulları, “19 yıldır birlik başkanıyım, 34 yıldır veteriner hekimim, ülkeye hiç ithal kuzu eti getirildiğini görmedim. Biz, yıllarca Araplara canlı kuzu ihraç ettik.” dedi.

Hayat pahalılığının yüzde 105 gerçekleşirken çiğ süte verilen artışın yüzde 8 olduğunu belirten Naimoğulları, bir torba yemi 800 TL’ye, bir ton suyu 22 TL’ye aldıklarını söyleyerek, elektriğe ve mazota yapılan zamlara dikkat çekti.

“Siz hayvancıyı, tüccara, kasaba, otelciye teslim ettiniz” diyen Mustafa Naimoğulları, süte litre başına verilen 1 buçuk TL desteği de istemediklerini söyleyerek, “Alın paranız sizin olsun.” dedi.

Narenciye, patates gibi tüm üretim sektörlerinin bitirildiğini de savunan Naimoğulları, “Kıbrıs Türk hayvancısını bitiremeyeceksiniz. Mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu.

-Eylem Başbakanlık önünde sürüyor

Öte yandan “Hükümet Elini Yakamızdan Çek”, “Birlikte Yönetecektik, Tek Başına Yönetemedin” gibi pankartların ve bayrakların asıldığı traktörler ve iş araçlarıyla konvoy halinde öğle saatlerinde Lefkoşa’ya gelen hayvan üreticileri, birkaç traktörü de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne bıraktı ancak “Muhatabımız Tarım Bakanı değil” diyerek açıklamayı burada yapmadı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin düzenlediği eyleme bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.