Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Yönetim Kurulu, Ankara’da KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile görüştü.

KTEB’ten yapılan açıklamaya göre, Ankara’da temaslarda bulunan Birlik Yönetim Kurulu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile de görüştü. Görüşmede, ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve sektöre ilişkin konular ele alındı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak ülkemizde daha sağlıklı ilaç tedariğini sağlamak için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, nazik kabulünden dolayı KKTC Büyükelçimiz Sayın İsmet Korukoğlu’na teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.” denildi.