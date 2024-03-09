Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Larnaka Bekirpaşa Lisesi’nin ortaokul bölümünde eğitim gördüğü sırada matematik öğretmeni olan Emirali Erek’i ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Erek’in ikamet ettiği Mehmetçik’teki evinde gerçekleşen ziyarette Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz de yer aldı.

Öğretmenini sağlıklı bir şekilde görmenin kendisini memnun ettiğini ifade eden Töre, Emirali Erek’in kendisine olduğu kadar o dönem yetiştirdiği birçok öğrencisinin üstünde emekleri olduğunu söyledi.

Töre, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, insan yaşamında yaşı kaç olursa olsun öğretmenlerinin ayrı bir değeri ve önemi olduğunu belirtti.

Emirali Erek’e sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileyen Töre, emekleri için teşekkür etti.

Emekli öğretmen Emirali Erek de ziyaret için teşekkür ederken, öğrencilerini makam sahibi olarak önemli yerlerde görmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.