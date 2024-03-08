Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkan Töre’yi belediyede KKTC’nin tek kadın Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, TMT Mücahit komutanları ve belediye personeli karşıladı.

-Tuğlu

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu yaptığı konuşmada Töre’yi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Mehmetçik-Büyükkonuk’un mücadele yıllarında önemli görevler üstlendiğini anımsattı.

Tuğlu, KKTC’ye inandıklarını ve her zaman ana vatan Türkiye ile birlikte yürüyeceklerini söyledi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde KKTC’nin tek kadın belediye başkanını ziyaret etmek amacıyla Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesine geldiklerini kaydetti.

Mehmetçik isminin kutsal olduğunu vurgulayan Töre, Türk askeri gelene kadar Mücahitlerin direndiğini ve Mehmetçik halkının ikmal yollarını sürekli açık tuttuğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının bugün bir devleti olduğunu, bu yapıdan geri dönmenin mümkün olmadığını belirten Töre, kuzeydeki topraklar üzerinde devletin kurulduğunu, KKTC’ye sarılarak, yollarına devam edeceklerini kaydetti. Töre, Türk ordusunun da bir daha adadan gitmeyeceğini vurguladı.

Gelecek nesillere Kıbrıs Türk halkının neler yaşadığının öğretilmesi gerektiğini ifade eden Meclis Başkanı Töre, Belediye Başkanı Tuğlu’ya başarılar, gazilere de uzun ömürler diledi.

Konuşmaların ardından Töre, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Çimen Tuğlu’ya çiçek takdim etti.