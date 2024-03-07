Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, MİSP’in çalışmalarını takip ve takdir ettiğini belirterek, yaratandan ötürü yaratılanı sevdiklerini söyledi.

Töre, milli ve manevi duyguların canlı tutulması gerektiğini, Ramazan’ın sevgi, saygı ve hoşgörü ayı olduğunu kendilerinin de üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Töre, Ramazan ayı içerisinde gerçekleşecek olan iftar programına da katılacağını söyledi.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar da, KKTC’de ve Türkiye’de yaşanan toplumsal olaylara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında katkı koyduklarını belirtti.

Her şeyin devletten beklenmesinin doğru olmadığını belirten Sancar, sivil toplum örgütü olarak ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Sancar, mübarek Ramazan ayının geldiğini kaydederek geçmiş dönemlerde vermiş olduğu destek dolayı Başkan Töre’ye teşekkür etti ve iftar programlarına davet etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdimi gerçekleşti.