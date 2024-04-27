Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazze’de yaşananlardan insanlığın utandığını ancak medeni geçinen dünyanın utanmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan ve çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde sürdüren “Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun 5. Konferansı”na katıldı.

Töre, 75 devlet ve 9 kuruluştan 14 meclis başkanı, 10 meclis başkan yardımcısı, 9 birlik başkanı ile 600 milletvekiline hitaben bir konuşma yaptı.

Töre, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi diye bir yapının kalmadığını, kendilerini medeni gösteren Avrupa Birliği’nin ise canavarlaşan İsrail’in destekçisi olduğunu” ifade etti.

İsrail’in bebekleri, sivilleri ve insanları katlettiğini belirten Töre, Netanyahu yönetiminin her türlü yöntemi kullanarak Filistin’de soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Filistin halkının yanında olduklarını yineleyen Töre, Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı savunduklarını belirterek, İsrail’in yaptığı zulme karşı olan tüm ülkeleri daha caydırıcı önlemler almaya davet etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısı dahi yapamadığını anımsatan Töre, Amerika Birleşik Devletlerinin tutumunu eleştirdi.

Töre, “Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. İsrail'in yaptığı soykırım, utanç verici bir şeydir. Birleşmiş Milletler hiçbir işe yaramıyor. İsrail'i durdurmaya yetmiyor çünkü İsrail'in arkasında ABD ve Avrupa Birliği var” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyini Gazze konusunda adil olmamakla eleştiren Töre, İsrail saldırganlığının durdurulabilmesi için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Filistin’deki gurupların aralarından çekişmeyi bırakıp birlik olması gerektiğini belirten Töre, “Filistin’in geleceğini birlikte kurtarmalıyız” dedi.

Bugün Gazze’de yaşananların yarın başka bir ülkede de yaşanabileceğini ifade eden Töre, yıllar önce Kıbrıs Türk Halkı’nın da katliamlara maruz kaldığını ve Birleşmiş Milletlerin başarısızlığını gördüğünü kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında BM Güvenlik Konseyinin kısa sürede taraflara ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatan Töre, Türk ordusunun bu kararlara uyduğunu hatırlattı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konuşmasını “Aldanmayalım ve birlik olalım” sözleriyle tamamladı.