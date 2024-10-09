Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığında saat 17.20'de başlayan toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yapacağı gayriresmi temasları öncesinde siyasi parti liderlerini bilgilendirecek, görüşlerini alacak.

Toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katılıyor.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ile Özel Temsilci Güneş Onar da yer alıyor.