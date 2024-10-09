Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli’nin bu geceyi de Kolan Hastanesi’nde gözetim altında geçireceği bildirildi.

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TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kolan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı doktor Hasan Feray, Töre ile Pilli'nin tansiyonunun şu an kontrol altında olduğunu, ancak her ikisinin de kalp-damar hastası olduğunu ve bu geceyi de gözetim altında geçireceklerini belirtti.

Töre ve Pilli, dün akşam yüksek tansiyon atağı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Editör: Kıbrıs Genç Tv