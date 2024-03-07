Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Başkan Töre, burada BRT muhabirinin sorularını yanıtladı.

Töre, yangından dolayı üzgün olduklarını ifade ederek bu tip iş yerlerinde meydana gelebilecek yangınlara karşın teknolojik tedbirlerin alınması gerektiğini, bu konuda yasal eksiklik varsa bunun da gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

Yangının meydana geldiği işletmenin köklü bir firma olduğunu ve birikimlerinin ziyan olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Töre, en büyük tesellilerinin civardaki iş yerlerine sıçramamış olması olduğuna değindi.

Geçtiğimiz hafta Haspolat bölgesinde bir işletmede yangın meydana geldiğini anımsatan Töre, bu tip işyerlerine yangın söndürme sistemlerinin monte edilmesinin zaruri olduğunu belirtti.

Töre, yangının meydana geldiği işyerinin sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, söndürme çalışmalarına katkı koyan herkese de teşekkür etti.