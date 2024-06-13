Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 16 Mayıs’ta yemin ederek görevine başlayan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ı ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Töre burada yaptığı açıklamada, Özerdağ’ın birikim ve tecrübelerinin yargı için büyük fayda sağlayacağına inandığını ifade ederek kendisine görevinde başarılar diledi.

Yargıda yaşanan sorunlar olduğunu bildiklerini dile getiren Töre, sorunları ele alarak çözmek gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Hükümet, Meclis ve yargı camiasının yapacağı çalışmalarla bu sorunların çözüleceğine olan inancını dile getiren Töre, artan nüfusa bağlı olarak çoğalan adli olaylar karşısında adaletin gecikmemesi için yapılması gerekenlerin ele alınması gerektiğini belirtti.

Özerdağ’ın görevinde başarılı olacağına inandığını kaydeden Töre, bu başarı ile ülkenin kazanacağını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da konuşmasında, ziyaret nedeniyle Töre’ye teşekkür ederken yargının eksikliklerinin tamamlanması sonrasında halka daha iyi hizmet sunulacağına inandığını dile getirdi.

Özerdağ, herkes için adalete erken zamanda ulaşılması noktasında çalışmaların devam edeceğine işaret ederek bu noktada iyi işler yapacaklarına inandıklarını söyledi.