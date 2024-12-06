Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Zonguldak ve Karabük’te konferanslar verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Töre’ye Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar da eşlik etti. Burada öğrencilere ve katılımcılara Kıbrıs’la ilgili bilgi veren Töre, "Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, tarihsel bir hak olduğu kadar Zürih ve Londra anlaşmalarından kaynaklanan bir garantörlük hakkıdır. Türk askeri Kıbrıs’ta misafir değil, ev sahibidir" dedi.

Töre konuşmasında, "KKTC üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Anavatan Türkiye üzerinde de kumpaslar kurulmaya çalışılıyor. Ancak hem KKTC hem de Türkiye yoluna kararlılıkla devam ediyor. Biz güçlü olursak düşmanların oyunlarını bozarız. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece daha kudretli hale geliriz." ifadelerini kullandı.

-“Birleşmiş Milletler çok aciz…”

Filistin ve Gazze meseleleri üzerinden örnekler veren Töre, BM Güvenlik Konseyi’nin aciz olduğu görüşünü dile getirerek şunları ekledi:

"On binlerce insan hayatını kaybetti. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katlediliyor. Hastaneler, okullar bombalanıyor. Ancak biz, Türk ordusunun 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sayesinde özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuk. Bugün de yolumuza devam ediyoruz…”

-“Türk ordusu bizim damarlarımızdaki kandır”

Töre, Kıbrıs’ın stratejik önemine dikkat çekerek "Güney Kıbrıs, İsrail ve Batılı devletlerin üssü haline geldi. Fransız ve Amerikan askerleri bölgeyi askeri üs olarak kullanıyor. Ancak Türk askeri Adada ebediyen kalmaya devam edecektir. Ne KKTC’den, ne Maraş’tan, ne de Doğu Akdeniz’den asla vazgeçmeyeceğiz. Türk ordusu, bizim damarlarımızdaki kandır" dedi.

-"Maraş, Rum Yönetimi’ne bırakılmayacak…"

Töre, Maraş bölgesinin açılma süreciyle ilgili de "Maraş’ın bir kısmı açılmış durumda ancak henüz yerleşime açılmadı. Şu anda turistik geziler düzenleniyor ve denizden faydalanılıyor. Ancak Maraş, KKTC sınırları içerisindedir ve asla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bırakılmayacaktır. Kapalı Maraş’ın kalan bölgesinin açılmasıyla birlikte, KKTC’nin bu bölgedeki hakimiyeti daha da güçlenecektir." şeklinde konuştu.