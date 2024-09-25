Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclis Başkanı Annita Demetriou’nun “Kıbrıs’taki mevcut durum, bir AB üyesi olarak bizim normalimiz haline gelemez” şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

Töre, Rum Meclis Başkanı’nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini ve bu mücadelenin önemli bir eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok saydığını, bu açıklama ile Rum tarafının Kıbrıs’ta kendi yarattığı sorunu çözmekten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Töre yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs sorunu 1974 yılında çözülmüştür; 1983’ten beri Adada iki egemen eşit devlet bulunmaktadır. Normal olan, işte tam da budur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kisvesi ile tek başına üye olduğu Birlik çatısı altında ‘bu durum bizim normalimiz olamaz’ yönündeki açıklaması, iddialarının tersine çözüme yaklaştıran değil çözüm zemininden uzaklaştıran bir hareket olmuştur.

Her zaman vurguladığımız gibi GKRY’nin Kıbrıslı Türkleri temsil etme yetkisi ve kapasitesi yoktur. 1963’ten beri hakları gasp edilen, katliamlara maruz kalan ve izolasyon altında yaşamak zorunda bırakılan Kıbrıs Türk halkı, 1960 Antlaşmalarından kaynaklanan self-determinasyon hakkını kullanarak varlığını, güvenliğini ve özgürlüğünü korumak amacıyla KKTC’yi kurmuştur. Asla devletinden vazgeçmeyecektir.

Sayın Demetriou nezdinde tüm ilgili tarafları, artık bu gerçeği kabul etmeye davet eder, Kıbrıs’ta tek çözümün, Ada üzerinde iki egemen devlet olarak, iyi komşuluk ilişkisi içinde iş birliği yapmaktan geçtiğini bir kez daha vurgulamak isterim.”