Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Metehan geçiş noktasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, uzun kuyrukların halkın günlük yaşamını çekilmez hale getirdiğini söyledi.

Toros, geçişlerde yaşanan zorlukların yalnızca bireyleri değil, toplumlar arası güveni ve ekonomik-sosyal ilişkileri de zedelediğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte bu tablonun değişeceğini vurgulayan Toros, Rum liderle, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu’yla kurulacak etkin diyalog ve istişareler sonucunda Metehan başta olmak üzere tüm geçiş noktalarında yaşanan sorunların kalıcı olarak çözüleceğini ifade etti.

Toros, değişimle birlikte yalnızca kuyrukların ortadan kalkmayacağını, toplumların birbirine güvenini artıracak ve günlük hayatı kolaylaştıracak birçok yenilikçi adımın da atılacağını dile getirdi.

“Artık halkımızı bezdiren değil, halkımıza nefes aldıran bir düzen için değişim zamanı gelmiştir” diyen Toros, atılacak adımlar sayesinde halkın daha özgür, daha rahat ve daha güvenli bir geleceğe kavuşacağını kaydetti.